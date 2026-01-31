Des panneaux solaires à perte de vue, des fermes géantes surveillées par drones, des éoliennes produites à la chaîne : la Chine accélère massivement sur le solaire et l’éolien. Leader mondial des renouvelables, elle reste toutefois encore dépendante du charbon à 60 %. Un reportage de nos confrères de France 2.
Grâce à ses déserts, la Chine passe numéro un sur le solaire et l'éolien
