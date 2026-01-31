Depuis 2018, le Nicaragua est devenu une zone de silence médiatique quasi-total. La répression, les prisonniers politiques, l’impossibilité pour les journalistes d’accéder au pays et l’exil massif de l’opposition ont transformé ce pays, le deuxième plus pauvre des Amériques, en une sorte de Corée du Nord tropicale. Nos correspondants Laurence Cuvillier et Matthieu Comin ont tenté de rompre ce silence, depuis le Costa Rica, où vivent plusieurs centaines de milliers de Nicaraguayens en exil.
Nicaragua, la dictature oubliée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro