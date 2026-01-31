 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicaragua, la dictature oubliée

information fournie par France 24 31/01/2026 à 11:07

Depuis 2018, le Nicaragua est devenu une zone de silence médiatique quasi-total. La répression, les prisonniers politiques, l’impossibilité pour les journalistes d’accéder au pays et l’exil massif de l’opposition ont transformé ce pays, le deuxième plus pauvre des Amériques, en une sorte de Corée du Nord tropicale. Nos correspondants Laurence Cuvillier et Matthieu Comin ont tenté de rompre ce silence, depuis le Costa Rica, où vivent plusieurs centaines de milliers de Nicaraguayens en exil.

Vidéos les + vues

1

Iran: l'UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste"

information fournie par AFP Video 29 janv.
1
2

Pétrole: le Venezuela adopte une loi favorable au secteur privé, les Etats-Unis lèvent des sanctions

information fournie par AFP 30 janv.
1
3

Les plaintes s'accumulent en France dans le dossier des laits infantiles

information fournie par AFP 29 janv.
4

Venezuela: marche à Caracas pour soutenir la réforme des hydrocarbures

information fournie par AFP Video 30 janv.
5

Trump assure que Poutine lui a promis de ne pas frapper Kiev "pendant une semaine"

information fournie par AFP Video 30 janv.
6

Soumission chimique: Bergé et Josso au CHU de Nantes

information fournie par AFP Video 30 janv.
7

Journée de mobilisation pour Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie

information fournie par AFP Video 30 janv.
8

Détection de la soumission chimique: "une expérimentation dans trois régions" (Bergé)

information fournie par AFP Video 30 janv.
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 25 janv.
3

Des stars d'Hollywood dénoncent la mort d'Alex Pretti à Minneapolis

information fournie par AFP Video 25 janv.
1
4

Collecte de vêtements en France: un modèle usé jusqu'à la corde

information fournie par AFP 25 janv.
2
5

Le plus grand centre de tri du Relais de France croule sous les vêtements

information fournie par AFP Video 25 janv.
2
6

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama 26 janv.
7

Appels croissants à une enquête indépendante sur les événements de Minneapolis

information fournie par AFP 26 janv.
20
8

Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"

information fournie par AFP 27 janv.
9
1

Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02 janv.
2

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03 janv.
4

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
5

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
7

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
8

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank