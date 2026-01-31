La Première ministre japonaise Takaichi accueille son homologue britannique Starmer

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi accueille son homologue britannique Keir Starmer avec une garde d'honneur à Tokyo. Le voyage de Starmer au Japon intervient alors qu'il vient de terminer un voyage de quatre jours en Chine, alors que sa tentative de resserrer les liens a suscité des avertissements de la part du président américain Donald Trump. IMAGES
