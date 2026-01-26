Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama • 26/01/2026 à 08:01

Dans ce premier numéro de l'année du Journal des biotechs, Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma vient faire le point sur les développements en cours : AMM attendue de MaaT013, développements sur MaaT033, partenariats possibles, financement. Il fait un point complet sur les perspectives de la biotech.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.