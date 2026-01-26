 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama 26/01/2026 à 08:01

Dans ce premier numéro de l'année du Journal des biotechs, Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma vient faire le point sur les développements en cours : AMM attendue de MaaT013, développements sur MaaT033, partenariats possibles, financement. Il fait un point complet sur les perspectives de la biotech.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Valeurs associées

MAAT PHARMA
6,0600 EUR Euronext Paris +8,60%

Vidéos les + vues

1

Municipales à Paris : "On est véritablement dans un brouillard"

information fournie par France 24 00:37
2

"Aujourd'hui le numérique est quasiment aussi important que l'arme nucléaire"

information fournie par France 24 00:57
3

Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 25 janv.
4

Des stars d'Hollywood dénoncent la mort d'Alex Pretti à Minneapolis

information fournie par AFP Video 25 janv.
5

"Prendre au sérieux les harcelés": foule à la marche pour Camélia qui s'est suicidée

information fournie par AFP 25 janv.
2
6

Valentin Hénault: "mon cas a été instrumentalisé pour jeter le discrédit sur le mouvement dalit "

information fournie par France 24 25 janv.
7

Birmanie: dernière phase des législatives pour sceller la victoire des alliés de la junte

information fournie par AFP 25 janv.
8

Le grimpeur Alex Honnold dompte le gratte-ciel le plus haut de Taïwan

information fournie par AFP 25 janv.
1
1

Accident ferroviaire en Espagne : images du lieu de la collision entre deux trains

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption

information fournie par AFP Video 19 janv.
3

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
4

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
5

Le Premier ministre Lecornu quitte le conseil des ministres

information fournie par AFP Video 19 janv.
6

"Le Groenland n'est pas à vendre": de grandes manifestations à Copenhague et Nuuk

information fournie par AFP Video 18 janv.
7

Recours au 49.3 sur le budget: Lecornu reconnaît un "semi-échec", un "semi-succès"

information fournie par AFP Video 19 janv.
8

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1
7

Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
1
8

Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank