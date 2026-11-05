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Municipales en Afrique du Sud: l'ANC se dirige vers son pire résultat électoral

information fournie par France 24 05/11/2026 à 22:47

Le Congrès national africain (ANC), à la tête de l'Afrique du Sud depuis 1994, se dirige vers le pire résultat électoral de son histoire, indiquent les scores après dépouillement de la moitié des votes des élections municipales jeudi en fin de journée. Un peu plus d'un électeur sud-africain sur deux s'est déplacé mercredi pour voter aux municipales, a annoncé la commission électorale.

Municipales 2026

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