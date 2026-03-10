Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi sur le porte-avions Charles de Gaulle posté au large de la Crète, que la France se préparait à un conflit au Moyen-Orient susceptible de "durer".
Moyen-Orient: Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
