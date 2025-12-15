"Il y a 400 personnes qui ont voté à l'unanimité la grève aujourd'hui," déclare la secrétaire nationale SUD culture Elise Muller à l'issue d'une assemblée générale au Louvre pour dénoncer les conditions de travail et la dégradation de l'accueil du public dans le musée. (COMPLETE VIDI886F9ZQ_FR, VIDI886K6NQ_FR) SONORE
Mouvement social au Louvre: la grève votée "à l'unanimité" par les salariés (syndicat)
