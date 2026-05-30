Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique française et voix respectée à gauche, le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi à l'âge de 104 ans, et sa mémoire a été saluée samedi par une pluie d'hommages.
Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française
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