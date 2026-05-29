LDC présente ses nouvelles ambitions stratégiques

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Sur le plateau de l'Actu Bourse, Philippe Gélin, président du directoire de LDC, revient sur les excellents résultats 2025-2026 du leader européen de la volaille, qui réalise les objectifs de son plan stratégique 2022-2027 avec un an d'avance. Il en profite pour détailler les ambitions et la nouvelle feuille de route de LDC.