Les supporters d'Arsenal et du PSG se sont rassemblés vendredi à Hősök tere, la place des Héros à Budapest à l'occasion du Festival de l'UEFA Champions League, à la veille de la finale de la Ligue des champions qui se déroule dans la capitale hongroise.
Ligue des champions: des supporters d'Arsenal et du PSG se préparent pour la finale à Budapest
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