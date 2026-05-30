Temu sanctionné par Bruxelles, prix des produits bio, Duralex au bord du redressement judiciaire

Au programme de ce JT : l'Union européenne qui inflige une amende de 200 millions d'euros à Temu pour la vente de produits jugés illégaux ou dangereux, une étude qui accuse les supermarchés de pratiquer des sur-marges importantes sur les fruits et légumes bio, et enfin Duralex qui pourrait être placé en redressement judiciaire moins de deux ans après sa reprise par les salariés.
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