 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Temu sanctionné par Bruxelles, prix des produits bio, Duralex au bord du redressement judiciaire

information fournie par BoursoBank Clients 30/05/2026 à 08:15

Au programme de ce JT : l'Union européenne qui inflige une amende de 200 millions d'euros à Temu pour la vente de produits jugés illégaux ou dangereux, une étude qui accuse les supermarchés de pratiquer des sur-marges importantes sur les fruits et légumes bio, et enfin Duralex qui pourrait être placé en redressement judiciaire moins de deux ans après sa reprise par les salariés.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Vidéos les + vues

1

En pleine canicule, des pompiers déjà inquiets se préparent aux feux de l'été

information fournie par AFP 28 mai
2

Liban: au moins 17 morts dans des frappes israéliennes dans le sud et près de Beyrouth

information fournie par AFP 28 mai
7
3

Guerre en Iran: un cadre d'accord en vue mais qui reste à finaliser

information fournie par AFP 29 mai
8
4

Aya Nakamura au Stade de France : une révolution française

information fournie par France 24 29 mai
5

Temu sanctionné par Bruxelles, prix des produits bio, Duralex au bord du redressement judiciaire

information fournie par BoursoBank Clients 08:15
6

LDC présente ses nouvelles ambitions stratégiques

information fournie par Boursorama 29 mai
7

Ligue des champions: des supporters d'Arsenal et du PSG se préparent pour la finale à Budapest

information fournie par AFP Video 29 mai
8

Trump se dit "pas satisfait" des propositions iraniennes

information fournie par AFP Video 29 mai
1

Cannes : l'équipe du film en compétition "Minotaure" sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 19 mai
2

Viols et tortures sur Laëtitia R.: l'avocat de son ex-compagnon réagit à sa condamnation

information fournie par AFP Video 24 mai
3

"Liste noire" de Canal+: du "maccarthysme" pour Anna Mouglalis

information fournie par AFP Video 24 mai
4
4

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
5

Cannes: le jury arrive pour la cérémonie de clôture

information fournie par AFP Video 24 mai
6

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
7

Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres

information fournie par AFP Video 27 mai
8

Macron veut rendre "désirable" l'électrification de la France

information fournie par AFP 26 mai
13
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

La fusée Ariane 6 décolle avec 32 nouveaux satellites Amazon Leo

information fournie par AFP Video 30 avr.
5

Top 5 IA du 30/04/2026

information fournie par Libertify 01 mai
6

ID Logistics : le champion discret qui gère les entrepôts d'Amazon et de Carrefour dans 19 pays

information fournie par Ecorama 14 mai
7

Trump, après avoir vu Xi, met en garde Taïwan contre l'indépendance

information fournie par AFP 15 mai
30
8

Guerre au Moyen-Orient : les Français inquiets pour leur pouvoir d’achat

information fournie par BoursoBank Clients 27 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank