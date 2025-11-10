Un périmètre de sécurité est toujours établi à la nuit tombée dans le centre ville de Montluçon (Allier), après l'explosion d'une boîte aux lettres dans une agence Allianz en début d'après-midi, blessant une personne aux mains. Selon le maire de la ville, l'explosion aurait été provoquée par un obus. Des démineurs partis en urgence de Lyon se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux, selon une source proche du dossier. IMAGES
Montluçon: périmètre de sécurité après une explosion dans le centre ville
