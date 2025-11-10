Pas de place à l'hôtel? Direction le port fluvial d'Outeiro, pour dormir dans une cabine à bord d'un des deux imposants navires de croisière affrétés pour combler le manque d'hébergement à la COP30, dans la ville de Belem, en Amazonie brésilienne.
Des paquebots en Amazonie pour des délégués de la COP30
