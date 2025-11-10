Le Paris Saint-Germain s'est imposé (3-2) sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Le PSG repasse en tête du classement, l'OL est 7e.
Ligue 1 : Le PSG s'impose de justesse à Lyon et reprend la tête du classement
