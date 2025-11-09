Au Sénégal, des dizaines de milliers de personnes ont assisté à un rassemblement d'Ousmane Sonko qui a voulu rassurer ses militants sur la situation économique du pays. Le Président du Pastef s'est également attaqué au régime sortant. L'opposition voulait également organiser un rassemblement pour dénoncer le coût de la vie et les entraves aux libertés individuelles. Mais celui-ci a été interdit. Plusieurs manifestants ont été arrêtés
Sénégal: Ousmane Sonko critique la gestion de l'APR et veut rassurer la population
