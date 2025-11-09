Au menu de l'Essentiel politique, l’examen du budget à l’Assemblée nationale, la stratégie de Sébastien Lecornu, et la bombe agricole rallumée par Emmanuel Macron. Avec Jean-Christophe Gallien, spécialiste en communication politique.
L'Essentiel politique : "Il y a un accord de stabilité politique jusqu'aux municipales de 2026"
