Alors que s'ouvre au Brésil la COP30, la course au pétrole s'intensifie en Amazonie. L’IBAMA, l’organisme gouvernemental brésilien chargé de la protection de l'environnement, vient d’autoriser le groupe Petrobras à exploiter plusieurs puits de pétrole à l’embouchure du fleuve Amazone. Des associations prédisent un désastre écologique et social, pourtant, à la frontière avec la Guyane française, la ville d’Oiapoque attend l’arrivée du pétrole. Reportage de Marine Resse et Fanny Lothaire.
Ruée vers l’or noir en Amazonie : Petrobas, ce géant pétrolier qui inquiète au Brésil
