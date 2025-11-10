Les Egyptiens commencent à voter lundi et mardi pour renouveler l'Assemblée nationale, un scrutin dont les critiques du pouvoir anticipent un renforcement du contrôle du président Abdel Fattah al-Sissi sur la vie politique, après des sénatoriales déjà remportées par ses alliés.
Début des élections législatives en Egypte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro