"Il n'a pas fait chaud, il a fait bouillant": sous une chaleur écrasante, les fans de la France célèbraient samedi la victoire 1-0 face au Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde stade de Philadelphie, aux Etats-Unis.
Mondial-2026: sous la chaleur, les fans de la France célèbrent la victoire à Philadelphie
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