Les joueurs de l'équipe de France ont pris part jeudi à leur première séance d'entraînement sur les terrains de l'université de Bentley à Waltham (Massachusetts), où ils se prépareront durant le Mondial-2026.
Mondial-2026: premier entraînement des Bleus à l'université de Bentley
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