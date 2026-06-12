Devant plus de 80 000 personnes, le Mexique a battu l'Afrique du Sud dans le match d'ouverture de la 23e Coupe du monde de football.
Coupe du Monde 2026 : le Mexique s'offre l'Afrique du Sud en ouverture (2-0)
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