La Belgique et l'Espagne se sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde. Les 16 nations européennes barragistes ont été désignées.
Mondial 2026 : la Belgique et l'Espagne se qualifient, les barragistes connus
