Mondial 2026 : face à la menace des cartels, le Mexique muscle sa sécurité

information fournie par France 24 • 30/03/2026 à 13:05

A quelques mois du coup d’envoi du Mondial de football, le Mexique fait la une des journaux pour la capacité des organisations criminelles à terroriser la population. La mort du baron de la drogue El Mencho, tué le 22 février par l’armée, a provoqué une explosion de violence dans tout le pays. Mais la présidente, Claudia Sheinbaum, l’assure : les conditions de sécurité seront réunies pour accueillir les spectateurs et les équipes. Gianni Infantino, le président de la Fifa, s'est également dit serein au sujet de l'accueil par le Mexique de plusieurs matches de la Coupe du monde. Treize matches sont prévus à Guadalajara, Monterrey et Mexico. Reportage de nos correspondants, Laurence Cuvillier et Quentin Duval.