Les jours de l'adolescent gravement blessé durant une fusillade dans la cité de Port-Boyer à Nantes (Loire-Atlantique) "ne sont plus en danger," annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. "Les motifs de cette fusillade sont très probablement liés évidemment au trafic de stupéfiants," continue-t-il.
Fusillade à Nantes: les jours de l'adolescent blessé "ne sont plus en danger" (Nuñez)
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