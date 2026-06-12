Un couvre-feu sera instauré à Clermont-Ferrand pour les "mineurs de moins de 16 ans non accompagnés" lors du Mondial de foot, sous peine d'une amende de 150 euros, a indiqué le maire Julien Bony.
Mondial 2026: à Clermont-Ferrand, couvre-feu pour les plus jeunes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro