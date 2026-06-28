9 équipes sur 10 à la coupe du monde de football, c’est le bilan pour les équipes africaines. Seule la Tunisie est restée à quai et ne verra pas les seizièmes de finale. Si les dynamiques sont différentes le continent présente le meilleur ratio par confédération. Mansour Loum, Rédacteur en chef chez Sport News Africa, était dans le journal de l’Afrique pour faire le bilan de ce premier tour.
Mondial 2026 : 9 sur 10, meilleur ratio par confédération pour l'Afrique
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