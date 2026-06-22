A la Une de la presse, ce lundi 22 juin, le divorce entre Girogia Meloni et Donald Trump. La démission annoncée du Premier ministre britannique Keir Starmer, presque 10 ans jour jour après le référendum sur le Brexit. Etl’entrée, demain, au Panthéon, de l’historien et résistant Marc Bloch et de son épouse, Simonne Vidal.
Entre Meloni et Trump, divorce à l'italienne
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