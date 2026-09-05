Pour sa première de la saison à domicile, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre Monaco, qui a enchaîné un troisième succès de suite et reprend la tête du championnat. Les Parisiens restent sans victoire depuis quatre matchs.
Monaco renverse le PSG au Parc des Princes et reprend la tête du championnat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro