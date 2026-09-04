Branle-bas de combat dans la diplomatie européenne. Une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères, dès la semaine de rentrée, entend mettre les 27 en ordre de bataille sur les grands dossiers internationaux. Mais la diplomatie européenne se pose des questions existentielles : à quoi sert-elle vraiment ? Pourquoi semble-t-elle si inaudible ? L'autorité de l'Estonienne Kaja Kallas – la Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères – est contestée. Le couple franco-allemand et d'autres acteurs réclament une réforme radicale au nom de l'efficacité.
La voix de l'UE peine toujours à se faire entendre : une diplomatie européenne à réformer ?
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