Des gilets jaunes organisaient samedi matin un barrage filtrant avec d'autres personnes au rond-point de Cleunay à Rennes en mettant des poubelles et des palettes sur la route, tout en laissant passer les voitures doucement, lors d'une journée de mobilisation protéiforme de lycéens, étudiants, agriculteurs et gilets jaunes, contre la "vie chère" avec des blocages et manifestations dans toute la France.
Mobilisations du 17 octobre: barrage filtrant de gilets jaunes à Rennes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro