Le conflit en Ukraine est au cœur des débats du Sommet de l'UE à Bruxelles, auquel est invité Volodymyr Zelensky. "Nous voulons mettre fin à cette guerre le plus vite possible", a déclaré vendredi le président ukrainien.
Ukraine: A Bruxelles, Zelensky cherche le soutien renforcé des Européens
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