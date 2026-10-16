Beaucoup de jeunes Israéliens qui voteront pour la première fois aux législatives du 27 octobre ont été marqués par le traumatisme du 7-Octobre. Dans la ligne d'une tendance qui pousse les primo-votants à droite, ils réclament sécurité, et vengeance.
Élections en Israël : le traumatisme du 7-Octobre pousse les primo-votants à droite
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