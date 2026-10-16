À Tirana, en Albanie, des manifestants affrontent la police pour la quatrième journée consécutive. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau contre les manifestants qui leur lançaient des bouteilles d'eau et d'autres objets.
Quatrième jour de mobilisation en Albanie : affrontements entre manifestants et policiers
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