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Arrestation de 61 Marocains en Algérie : diffusion d'images truquées ?

information fournie par France 24 16/10/2026 à 21:59

C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et qui alimente les tensions entre le Maroc et l'Algérie. 61 Marocains ont été arrêtés récemment près d'Oran, membres d'un réseau criminel selon les autorités d'Alger. Problème : certains médias algériens ont évoqué cette affaire en publiant de fausses images, générées par l'Intelligence Artificielle. De quoi semer le doute du côté marocain. Décryptage dans Info Intox avec Jules Boiteau.

IA: Intelligence artificielle

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