"Le message de la rue au gouvernement et au patronat est clair: rien ne nous arrêtera", déclare la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet à la presse avant le départ du cortège parisien, lors de la mobilisation à l'appel des syndicats pour réclamer des hausses de salaires et une amélioration du pouvoir d'achat.
Mobilisation pour les salaires: "rien ne nous arrêtera", dit Binet (CGT)
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