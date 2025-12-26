La Coordination rurale a annoncé vendredi la levée de son barrage sur l'autoroute A63 à Cestas, au sud de Bordeaux, devenu depuis la mi-décembre l'un des lieux emblématiques de la mobilisation agricole contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine.
Mobilisation agricole: levée du barrage sur l'A63 près de Bordeaux
