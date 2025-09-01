 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MMA : Morgan Charrière, le showman français de l'UFC

information fournie par France 24 01/09/2025 à 22:46

Le combattant français Morgan Charrière a officiellement annoncé qu'il ne participerait pas à l'UFC Paris 4, le 6 septembre. Présent lors de deux dernières éditions, il avait une nouvelle fois démontré son style spectaculaire. Récent vainqueur d'un combat à l'UFC contre l'Américain Nate Landwehr le 12 juillet à Nashville (Tenessee), il entame une nouvelle phase de préparation. L'occasion de revenir sur son parcours qui lui a permis d'intégrer la plus prestigieuse ligue de MMA au monde.

