Mission périlleuse pour Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure

information fournie par France 24 11/10/2025 à 17:37

Dans votre magazine nous reviendrons sur cette semaine inédite, folle diront certains, que nous venons de vivre en France. Démissionnaire lundi, Sébastien Lecornu a été rappelé à Matignon par le Chef de l'Etat. De nouveau sous la menace d'une censure, le Premier ministre doit dans un délai ultracourt, composer son nouveau gouvernement. Et puis nous revivrons l’entrée au Panthéon de Robert Badinter. Anthony Berthelier, journaliste politique au Huffington Post, était notre invité.

L'offre BoursoBank