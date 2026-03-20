Un nouveau réseau de désinformation cible les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES)

information fournie par France 24 • 20/03/2026 à 01:17

Des faux comptes qui s'appellent "La Dépêche africaine", "Scoop Africa" ou "InfoCivik Togo" ou "Les Echos du Faso". Ils font tous partie d'un nouveau réseau de désinformation qui diffuse des infox sur les pays de l’Alliance des Etats du Sahel : Burkina Faso, Mali et Niger. Ils critiquent aussi la présence russe dans la région.

Objectif: Déstabiliser les régimes militaires au pouvoir.

Les Observateurs de France 24 et la cellule Info Vérif de RFI ont mené l'enquête sur l'écosystème qui se cache derrière cette campagne de désinformation.