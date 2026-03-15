Paris connait dimanche sa première municipale depuis la réforme du mode de scrutin avec élection directe du conseil municipal, en plus des secteurs ou arrondissements.
Municipales: les Parisiens votent pour la première fois avec deux scrutins
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