Les Etats-Unis ont dénoncé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik, une "escalade dangereuse et inexplicable".
Missile Orechnik: Washington dénonce une "escalade dangereuse"en Ukraine
