Images du véhicule de Nicolas Sarkozy quittant la prison parisienne de la Santé, escorté par des motards de la police, après la remise en liberté décidée par la cour d'appel de Paris de l'ancien président, âgé de 70 ans. Nicolas Sarkozy aura passé 20 jours en détention après sa condamnation à cinq ans de prison dans le dossier libyen.
Mise en liberté de Sarkozy: l'ex-président quitte la prison de la Santé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro