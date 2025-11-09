"Quand je plonge, je me déconnecte complètement, c'est comme si je n'étais plus là", raconte Vitomir Maricic qui a repoussé les limites humaines du possible en restant en apnée durant 29 minutes et 3 secondes, un exploit gravé au livre Guinness des records.
Vingt-neuf minutes sous l'eau, l'exploit à couper le souffle d'un apnéiste croate
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro