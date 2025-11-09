3 semaines après sa prestation de serment, le colonel Mickael Randrianirina, nouveau président de la Refondation de Madagascar a été visé par une tentative de coup d'État et de meurtre qui a été déjouée à temps, selon le novueau DG des services de renseignement malgache. Un mandat de perquisition a permis l'arrestation ce samedi de 2 suspects, la saisie de 5 armes à feu et l'équivalent de 400.000 euros en cash. L'enquête est toujours en cours.
Les autorités malgaches annoncent avoir déjoué un coup visant le nouveau président
