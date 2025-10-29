 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Miroir miroir": dans les toilettes branchées, les Nigérianes sont les reines du selfie

information fournie par AFP Video 29/10/2025 à 19:45

Les Nigérianes ne badinent pas avec la mode du moment: se prendre en photo dans les toilettes des restaurants et des clubs branchés pour les diffuser sur les réseaux sociaux.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
2

Des partisans de l'opposant Tchiroma dans les rues après la victoire de Paul Biya

information fournie par AFP Video 27 oct.
3

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: à la barre, Zoé Sagan défend le droit à "la satire"

information fournie par AFP 28 oct.
4
4

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts, l'UE et l'UA déplorent la violence de la répression

information fournie par AFP 28 oct.
5

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts

information fournie par AFP Video 28 oct.
6

Calme relatif au Cameroun au lendemain de l'annonce de la victoire de Paul Biya à la présidentielle.

information fournie par France 24 28 oct.
7

Laurent Gbagbo a-t-il félicité Alassane Ouattara pour sa réélection ?

information fournie par France 24 28 oct.
8

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: prison avec sursis requise contre "instigateurs" et "suiveurs"

information fournie par AFP 28 oct.
4
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
3

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
4

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
5

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
6

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
7

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
8

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank