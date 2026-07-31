Trois femmes et un homme ont été retrouvés morts jeudi après des tentatives de traversée clandestine de la Manche, dans le Nord et le Pas-de-Calais, portant à au moins 14 le nombre de personnes décédées dans ce type de traversées en 2026.
Migrants : quatre morts dans deux tentatives de traversée de la Manche
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