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Midterms: La politique climaticide de Donald Trump

information fournie par France 24 03/11/2026 à 18:18

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump démantèle toute la politique climatique des États-Unis. D'abord en coupant les liens de la diplomatie climatique, en quittant l'Accord de Paris, la Convention-cadre de l'ONU sur les changements climatiques et en boycottant les COP. Puis en supprimant les règlementations fédérales, dont le "constat de mise en danger" sur les effets néfastes des émissions, les limitations concernant le méthane ou les émissions des centrales thermiques.

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Environnement
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