A la Une de la presse, ce mercredi 4 novembre, les A la Une de la presse, les premières réactions à la défaite des républicains (et à la victoire des démocrates) aux élections de mi-mandat, aux Etats-Unis.
Midterms: "D-Day" pour Trump et les républicains, comme "déroute", "désaveu", "démolition"
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