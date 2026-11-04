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Midterms: "D-Day" pour Trump et les républicains, comme "déroute", "désaveu", "démolition"

information fournie par France 24 04/11/2026 à 08:30

A la Une de la presse, ce mercredi 4 novembre, les A la Une de la presse, les premières réactions à la défaite des républicains (et à la victoire des démocrates) aux élections de mi-mandat, aux Etats-Unis.

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