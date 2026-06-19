Cette semaine, Caroline de Camaret reçoit Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne et ancien Premier ministre français. Au programme également : le reportage d'Alix Le Bourdon sur la réponse de l'Union européenne à la crise énergétique.
Michel Barnier : "Il est temps de créer un Conseil européen de sécurité et de défense"
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