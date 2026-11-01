Des personnes déguisées en squelettes et en Catrinas, portant des costumes élaborés et un maquillage de crâne, participent au défilé annuel du Jour des Morts sur l’avenue Reforma à Mexico.
Mexico célèbre le Jour des Morts
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